Владимир Любарский рассказал о гибели командира своего подразделения

Вчера погиб наш командир - позывной Грек, написал вечером 11 августа на своей странице в «ВКонтакте» экс-мэр Петрозаводска Владимир Любарский. Напомним, глава города принял решение отправиться в зону СВО в составе отряда «Ахмат» в июне 2023 года.

"Грек приехал за нами вместе с Апти Ароновичем - в залихватском берете со звездой Ахмата, в футболке защитного цвета. Так мы - наша карело-подмосковная группа из 11 человек поступила под его командование, влившись в специализированное подразделение БПЛА, которым командовал Грек. Задач у подразделения на самом деле больше, чем следует из названия, но это уже отдельная история".

- рассказывает Владимир Любарский.

"И вот вчера в радиоэфире прозвучало - Грек 200, есть трехсотые. Среди трехсотых прозвучали позывные наших земляков, моих товарищей. Потом прорывался в эфир, связывал наших с командирами и с группой эвакуации - механическая можно сказать работа, но и она давала хоть какаую-то возможность отвлечься от мыслей на которые пока не было точного ответа - что произошло и как там наши".

Как следует из сообщений Владимира Любарского, среди множества раненых - бойцы из Карелии.

Бывший мэр Петрозаводска обещает рассказать о судьбе своих земляков в ближайшее время. // Фото: со страницы Владимира Любарского.