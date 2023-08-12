Земельный участок в Олонецком районе можно купить на аукционе

Управление федеральной службы судебных приставов по Карелии опубликовало список имущества должников, которое выставлено на торги. В том числе, и земельный участок, расположенный по адресу: Республика Карелия, Олонецкий район, д. Сяндеба, д. 48, площадь 2200 кв. м.



Кроме того, на аукционе можно побороться за несколько легковых и грузовых автомобилей, нежилые помещения и светодиодный экран.

На территории нашей республики реализацию имущества, арестованного во исполнение судебных решений, осуществляет межрегиональное территориальное управление Росимущества в Мурманской области и Республике Карелия. // Фото: freepik.com.