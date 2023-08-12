Росгвардейцы задержали нетрезвую дебоширку в Питкяранте

10 августа на пункт централизованной охраны Сортавальского отдела вневедомственной охраны поступил сигнал из торгового заведения Питкяранты. Магазин просил помощи и защиты от пьяного дебоша.

Представитель отдела службы безопасности пояснил прибывшим на место вызова росгвардейцам, что нетрезвая гражданка, ранее купив бутылку спиртного, вернулась в магазин и потребовала обменять товар. Когда женщине отказали в возврате, она начала проявлять агрессию и разбила бутылку о стеклопакет входной двери. Личность нарушительницы была установлена – ею оказалась 39-летняя жительница Питкяранты.

Сотрудники Росгвардии передали задержанную полиции для дальнейшего разбирательства. // Фото: freepik.com.