12 августа 2023, 09:09
Жители ряда домов в Петрозаводске будут без холодной воды в субботу
Отключение водоснабжения ожидается сразу на нескольких улицах столицы Карелии
Сегодня с 09:00 до 20:00 планируется отключение холодного водоснабжения сразу на нескольких улицах Петрозаводска. Об этом предупреждает Единая дежурно-диспетчерская служба.
Отключат холодную воду на ул. Мира, ул. Спортивная, ул. Репина, ул. Сулажгорская, ул. 8-е Марта, ул. Шуйская.
В качестве причины отключения холодной воды указываются плановые работы на сетях АО "ПКС - Водоканал". // Фото: freepik.com.