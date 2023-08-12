Жители Петрозаводска жалуются на отсутствие пандусов на набережной

Людям с ограниченными возможностями здоровья и мамам с колясками трудно спускаться на набережную Онежского озера. На это обращают внимание подписчики группы «Подслушано в ПТЗ» в соцсети «ВКонтакте».

"Уважаемая администрация, почему при реконструкции набережной не додумались сделать пандусы? Лестницы хорошие красивые поставили, а инвалидам и родителям с колясками не подняться, нужно идти в начало или конец набережной. Ну где логика-то?",

- спрашивают горожане.

Петрозаводчане также надеются, что при ремонте лестницы на Первомайском проспекте у Росреестра установят пандус. Там такая же проблема: с Первомайского на Шотмана никак не подняться, только по горкам с ухабами и камнями. // Фото: группа «Подслушано в ПТЗ».