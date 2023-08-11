К месту старых захоронений паломники добирались на катере

Около четырех десятков паломников совершили путешествие на остров Суйсарь Онежского озера, чтобы отметить престольный праздник на месте сгоревшей Ильинской церкви, а ныне установленного на ее месте Поклонного креста.

Отец Валерий отслужил праздничный молебен и литию.

«Крест установлен при финансировании Президентского фонда культурных инициатив. Также в этом году группой активных жителей сделан и установлен информационный стенд, где размещена информация о Поклонном Кресте и Ильинской церкви. Таким образом, все жители и гости острова смогут узнать и прикоснуться к части истории нашей деревни», — рассказала организатор мероприятия Ольга Яковлева.

Погода подарила гостям праздника теплый солнечный день.

Островские хозяюшки угощали всех чаем из самовара и вкусными калитками.

Люди знакомились, общались, смеялись и шутили. Старшее поколение вспоминало прошлое, сложные годы войны, своих родителей. Прозвучало предложение восстановить не только имена родственников, похороненных на этом кладбище, но и рассказать историю их жизни.

Участники поездки планируют через архивы установить имена предков, захороненных на старом кладбище. В дальнейшем здесь будет установлена памятная доска с их именами. // фото из альбома сообщества «Суйсарь, история, быт, культура»