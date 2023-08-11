11 августа 2023, 19:54
Общество

К месту старых захоронений паломники добирались на катере

На месте бывшей церкви Ильи Пророка и старинного кладбища, расположенного на острове Суйсарь, неравнодушные жители установили Поклонный крест

Около четырех десятков паломников совершили путешествие на остров Суйсарь Онежского озера, чтобы отметить престольный праздник на месте сгоревшей Ильинской церкви, а ныне установленного на ее месте Поклонного креста.
Отец Валерий отслужил праздничный молебен и литию.

«Крест установлен при финансировании Президентского фонда культурных инициатив. Также в этом году группой активных жителей сделан и установлен информационный стенд, где размещена информация о Поклонном Кресте и Ильинской церкви. Таким образом, все жители и гости острова смогут узнать и прикоснуться к части истории нашей деревни», — рассказала организатор мероприятия Ольга Яковлева.
Погода подарила гостям праздника теплый солнечный день.

Островские хозяюшки угощали всех чаем из самовара и вкусными калитками.
Люди знакомились, общались, смеялись и шутили. Старшее поколение вспоминало прошлое, сложные годы войны, своих родителей. Прозвучало предложение восстановить не только имена родственников, похороненных на этом кладбище, но и рассказать историю их жизни.

Участники поездки планируют через архивы установить имена предков, захороненных на старом кладбище. В дальнейшем здесь будет установлена памятная доска с их именами. // фото из альбома сообщества «Суйсарь, история, быт, культура»

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Метки: 
деревня Суйсари
ильин день
паломники
«Память поколений»