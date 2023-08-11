Электричество будут отключать в районах Карелии и в Петрозаводске

На неделе с 14 по 20 августа сотрудники «Прионежской сетевой компании» продолжат работы на объектах энергетики в Карелии. Об этом сообщает официальный Интернет-портал РК.

В связи с проведением работ ожидаются отключения электричества. В разные дни они пройдут в Петрозаводске, Калевальском, Кемском, Кондопожском, Лоухском, Медвежьегорском, Муезерском, Олонецком, Питкярантском, Прионежском и Пряжинском районах. Подробный график можно посмотреть по ссылке.

Энергетики просят с пониманием отнестись ко временным неудобствам. // Фото: unsplash.com / Anthony Indraus