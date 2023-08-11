Грузовики повышенной проходимости получил центр охраны лесов Карелии

Еще два грузовика получил Карельский центр охраны лесов. Машины поступили в рамках нацпроекта «Экология», сообщили в минприроды республики.

Это уже вторая поставка в этом году, в мае два грузовика уже приходили в организацию. До конца года центр получит еще 10 мотопомп.

Карелии в этом году на покупку спецтехники и оборудования из федерального бюджета выделили больше 22 миллионов рублей. // фото: aleksandarlittlewolf/ freepik.com