11 августа 2023, 16:48
На границе Карелии и Ленобласти пробки – автомобили проверяют силовики
Затор образовался перед контрольно-пропускным пунктом «Березово»
Около КПП на границе Ленинградской области и Карелии 11 августа к вечеру возникла огромная пробка. Об этом читатели сообщили изданию «Фонтанка».
Пограничники останавливают машины, проверяют документы и спрашивают автомобилистов об их гражданстве, месте проживания, цели поездки и месте назначения. Судя по информации «Яндекс.Карт», очередь пока что растянулась до полутора километров.
Заторы на данном участке автодороги «Сортавала» возникают регулярно. Дело в том, что трасса пролегает рядом с российско-финской границей, свободный въезд в погранзону туристам запрещен. // фото: freepik.com