На границе Карелии и Ленобласти пробки – автомобили проверяют силовики

Около КПП на границе Ленинградской области и Карелии 11 августа к вечеру возникла огромная пробка. Об этом читатели сообщили изданию «Фонтанка».

Пограничники останавливают машины, проверяют документы и спрашивают автомобилистов об их гражданстве, месте проживания, цели поездки и месте назначения. Судя по информации «Яндекс.Карт», очередь пока что растянулась до полутора километров.

Заторы на данном участке автодороги «Сортавала» возникают регулярно. Дело в том, что трасса пролегает рядом с российско-финской границей, свободный въезд в погранзону туристам запрещен. // фото: freepik.com