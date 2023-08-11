Учитель из Петрозаводска отправится на ФКР в октябре

Екатерина Николаева, которая преподает английский язык в петрозаводском центре образования и творчества «Петровский дворец», отправится на Всероссийский форум классных руководителей в Москве в качестве участника от Карелии. Екатерина успешно справилась со всеми вступительными этапами и даже, как сама говорит, не почувствовала сложности.

Решила поучаствовать в форуме, так как мне показался этот опыт интересным. Отборочные этапы сложными не были. Очень необычным был этап «Тренажер», где предлагалось решить различные задачи по детской психологии на основе реальных ситуаций, которые могут возникнуть в школьной жизни. Последний этап «Видеовизитка» сняла со второго раза. Было довольно легко,

– признается Екатерина Николаева.

Напомним, что Форум классных руководителей-2023 пройдет в Москве с 3 по 7 октября.

Форум пройдет в две смены:

- 3-5 октября – классные руководители 1-6 классов, классные руководители коррекционных школ;

- 5-7 октября – классные руководители старших и средних классов, кураторы групп СПО.

Все желающие могут присоединиться к трансляции форума по ссылке.

Отметим, что такие крупные мероприятия, участниками которых становятся педагоги, организуются в рамках Года педагога и наставника.