В карельском поселке прошла встреча, посвященная семейным реликвиям
Человеку свойственно задумываться над тем, кто я, откуда мои корни? Кем были мои прародители? Чем они занимались? Чаще всего, чтобы приоткрыть завесу прошлого, мы расспрашиваем родителей, дедушек и бабушек. Но, оказывается, о характере человека, о его занятиях и судьбе могут рассказать и обычные вещи, которыми он пользовался. И вот, человека уже нет, а вещь остается и все еще хранит тепло рук наших предков.
«Мне от мамы остались ручная прялка и несколько веретен, которые для моей бабушки делал ее дед. То есть по отношению ко мне это прапрадед. Бабушка жила с нами, и всем нам вязала носки, шарфы, кофты. Потом прялка и веретена досталось маме, теперь я храню, хотя пользоваться уже не умею», — рассказала петрозаводчанка Мария Сенкевич.
Многие из семейных реликвий пережили не одно поколение.
«Есть у меня одна вещица, которой больше 100 лет. Это старая салатница. Ею давно не пользовались. Ее передала маме моя бабушка, которую я знаю только по фотографии. Это Фекла Степановна Голова. Она умерла за два года до моего рождения. Изготовлена салатница на Тверской госфабрике в селе Кузнецово, которая начала свое существование в начале ХХ века и имела свое клеймо. Ваза, видавшая виды, но сохранившая прикосновение теплых женских рук, для нас как символ соединения нескольких поколений», — рассказывает о семейной реликвии уроженка деревни Ершнаволок Наталья Петрова.
До сих пор в старых деревенских домах на стенах висят фотографии близких и дальних родственников. Фотоальбомы с черно-белыми снимками есть почти в каждой семье.
Рукописные стихи, мамина вышивка, гармонь, семейный альбом, прялка, сделанная прапрапрадедом, медали деда-ветерана, старообрядческая икона-складень, фарфоровая ваза... Старая, возможно, и не дорогая в денежном выражении вещь, но очень дорога и даже бесценна как память для каждой семьи в отдельности.
Воспоминания нынешних хранителей семейных реликвий оказались очень душевными. Зрители смеялись, плакали, погружались в прошлое. Пили чай и вновь говорили о семейных преданиях и предметах. Семья без прошлого, как без корней. Беседу-концерт украсили музыкальные номера Сергея Кудряшова и Олега Гапеева.// фото Геннадия Ваганова