01 октября 2023, 16:00
На «зебре» в оживленном районе Петрозаводска поставят светофор
Новый светофорный объект установят на нерегулируемом пешеходном переходе в микрорайоне Голиковка
Светофор скоро появится еще на одном пешеходном переходе в Петрозаводске. Объект установят на Голиковке, сообщили в Госавтоинспекции.
Светофор поставят на «зебре» около пересечения проспекта Александра Невского и улицы Станционной. Обещают установить его до окончания осени.
Светофор будет оснащен устройством вызова – кнопкой. Это позволит увеличить пропускную способность на дороге и повысит безопасность пешеходов. // фото: ГИБДД Петрозаводска