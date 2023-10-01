На «зебре» в оживленном районе Петрозаводска поставят светофор

Светофор скоро появится еще на одном пешеходном переходе в Петрозаводске. Объект установят на Голиковке, сообщили в Госавтоинспекции.

Светофор поставят на «зебре» около пересечения проспекта Александра Невского и улицы Станционной. Обещают установить его до окончания осени.

Светофор будет оснащен устройством вызова – кнопкой. Это позволит увеличить пропускную способность на дороге и повысит безопасность пешеходов. // фото: ГИБДД Петрозаводска