01 октября 2023, 16:00
Общество

На «зебре» в оживленном районе Петрозаводска поставят светофор

Новый светофорный объект установят на нерегулируемом пешеходном переходе в микрорайоне Голиковка

Светофор скоро появится еще на одном пешеходном переходе в Петрозаводске. Объект установят на Голиковке, сообщили в Госавтоинспекции.

Светофор поставят на «зебре» около пересечения проспекта Александра Невского и улицы Станционной. Обещают установить его до окончания осени.

Светофор будет оснащен устройством вызова – кнопкой. Это позволит увеличить пропускную способность на дороге и повысит безопасность пешеходов. // фото: ГИБДД Петрозаводска

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светофор