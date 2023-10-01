Владимир Любарский сообщил о гибели боевого товарища на СВО

Экс-мэр Петрозаводска опубликовал на своей странице ВКонтакте посвященное гибели боевого товарища стихотворение. По словам Владимира Любарского, его сослуживец с позывным «Воронец» погиб буквально накануне демобилизации и своего дня рождения.

- Воронец – 200… До дембеля ты не дотянул всего ничего. Срок окончания контракта - 8 октября. А день рождения - и того ближе, шестого. Спи спокойно, солдат,

- написал бывший мэр.

На одном из недавно опубликованных Любарским видео они вдвоем с Воронцом насыпают землю в мешки. Бывший мэр Петрозаводска без бороды. Вероятно, он готовится к возвращению в Карелию – контракт Любарского скоро истекает. // фото: скриншот видео Владимира Любарского