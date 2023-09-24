Владимир Любарский скоро уедет из зоны СВО и вернется домой

Стало известно, когда вернется в Петрозаводск бывший руководитель городской администрации. Владимир Любарский рассказал о своих намерениях Анатолию Цыганкову, известный политолог написал об их беседе.

Он расспросил экс-мэра о его планах, на что Любарский сказал, что его контракт с «Ахматом» заключен до 14 ноября этого года. Продлевать договор бывший градоначальник не собирается и вернется домой.

- Чем станет заниматься, не знает, но мало ориентирован на муниципальную и даже государственную службу,

- поделился Цыганков.

По его словам, контракт с «Ахматом» - единственная возможность для добровольца служить столько, сколько предусмотрено изначально в документе. Контракт с Минобороны России продлевается автоматически, когда срок службы подходит к завершению.

- В этом смысле контрактники «Ахмата» защищены законом. Любарский умно поступил. Его срок завершения военной службы в рамках СВО гарантирован,

- отметил политолог.

Он написал, что за пост мэра Владимир Любарский бороться не собирается, сделать это невозможно по закону. // фото: Владимир Любарский/ВКонтакте