Владимир Любарский оставляет пост и едет добровольцем на СВО

Мэр Петрозаводска написал в соцсети, что осознанно принял решение пойти добровольцем в зону СВО. Он ранее прошел курс обучения в Российском университете спецназа.

Владимир Любарский заявил, что эта мысль зрела давно, он может быть полезен, поэтому пойдет служить в батальон «Ахмат».

- Завтра борт из Грозного в Питер, к ночи буду в родном Петрозаводске. Сдам дела и вернусь в Гудермес на обучение уже в качестве добровольца «Ахмата»,

- написал он.

По словам Любарского, он уже сообщил обо всем руководству региона, разговор был непростым. // фото: Владимир Любарский/ВКонтакте