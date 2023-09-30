В Петрозаводске открылась ярмарка карельских производителей «Кегри»

Текст и фото: Ольга Малышева

Площадь Кирова в Петрозаводске с 29 сентября и по 1 октября отдана карельским производителям. Здесь можно купить говядину племсовхоза «Мегрега» или мед пчеловода из Пудожа... Масштаб предприятия не имеет значения: главное, чтобы товар был качественным.

В пятницу, 29 сентября, на ярмарочной площади было немноголюдно, будний день все-таки. Торговали 19 киосков из установленных здесь 20 и четыре машины, две из которых привезли картошку фермера Николая из Олонецкого района.

Наиболее многочисленными был медовый ряд. Павел, пасечник из Пудожа, пчеловод молодой: завел ульи сравнительно недавно, потому что, как сам говорит, увлекся здоровым образом жизни и здоровым питанием.

«Исключил из рациона сахар, завел пчел», — улыбается он. И на ярмарку привез он исключительно полезные продукты: разные виды меда, продукты пчеловодства и травяные чаи, рецептуру которых разработал сам, например, иван-чай с листом брусники, с ромашкой, хвойный чай...

«У меня принцип такой: торгую только тем, чем детей можно угостить»,

— говорит он.

В соседнем киоске продают мед, собранным пчелами с ладвинских полей, и продуктами пчеловодства. Продавщица настоятельно рекомендует попробовать забрус.

— Так укрепит иммунитет, что никакие осенние хвори не пристанут.

Оказывается. под непонятным названием «забрус» подразумевается слой тонких восковых крышечек, которыми пчелы запечатывают медовые соты. В их состав входит воск, мед, пыльца, прополис, выделения пчелиных слюнных желез, то есть комплекс полезных веществ.

Ладвинских пасечников представляют также Светлана Ивановна и Александр Николаевич Волковы. Выяснилось, что Александр Иванович потомственный пчеловод: дед держал пчел, у отца были ульи, а ему было не до этого. Учился, окончил Политехнический институт в Санкт-Петербурге, работал на Радиозаводе в Петрозаводске, а перед выходом на пенсию подумал, что надо бы найти себе какое-то дело, и выбрал то, чем дед и отец занимались.

Пасека у Волковых с 2002 года. Сейчас у них 60 ульев. Они участвуют во всех ярмарках.

— В этом году урожай плохой. В июле, когда идет основной сбор, было очень холодно, не цвел иван чай — главный карельский медонос, — сетует Александр Николаевич.

Но у Волковых нашлось, что привезти на ярмарку. Торгуют они и медом, и самодельными восковыми свечами, куколками-оберегами — это не только для здоровья, но и на все случаи жизни подойдет.

Мед на ярмарку привезли еще несколько пчеловодов. Интересно, что цена у всех приблизительно одинаковая: 1200—1300 рублей за килограмм. Так что рекомендуем ходить по рядам, пробовать, брать то, что понравится!

Разнообразием мяса ярмарка похвастать не может. Одно хозяйство привезло свинину (350 руб. за кг), племсовхоз «Мегрега» — говядину (от 880 руб. за мясо I категории за кг до 400 руб. за кг грудинку, фарш за 500 руб., а язык за 1100 руб.).

Рыбные ряды тоже оказались не обильными. Свежей рыбы не было (может, во второй половине дня, когда я пришла, ее уже раскупили?), но была копченая. Пахла ароматно, стоила недешево: горячего копчения терпуг — 600 руб., треска — 800 руб., окунь — 820 руб. Холодного копчения скумбрия — 650 руб. ряпушка 550 руб.

Огородная продукция, помимо картошки и капусты, 29 сентября была представлена зеленью. В одном киоске торговали укропом, петрушкой, щавелем, луком, а также груздями (пятилитровое ведро за 2000 руб.) и брусникой (250 руб. за кг).

В другом, девушки, внимание! — микрозеленью. Это 7-10-дневные ростки гороха, подсолнуха, льна, редиса... Есть мнение, что эти росточки сохраняют здоровье, красоту и молодость. Кстати, Катя, выставившая этот товар на ярмарке, симпатична и позитивна!

Креатив — одно из достоинств этой ярмарки. Кто-то постарался красиво разложить свой товар на прилавке, кто-то, как Елена Исаева, дать попробовать и сравнить разные сорта своей даже на взгляд прекрасной сентябрьской клубники... Многие карельские производители вообще представили свою оригинальную продукцию: низкокалорийный мармелад из наших лесных ягод, в том числе из красной рябины, чипсы из фруктов, разнообразную пастилу.

ООО «Культура вкуса» предложило новую продукцию — несколько видов сыровяленых колбас и предложила попробовать:

— Это свинина и зерна горчицы, здесь говядина, свинина и красное вино, это курица и вяленая груша...

По традиции, главные герои осенних ярмарок — торговцы картошкой, капустой прочими овощами, которыми люди запасаются на зиму. Здесь у машин с овощами ажиотажа не наблюдалось. Картошка от 24 до 30 руб., капуста — 35 руб.

У единственной машины с капустой (из Туксы!) покупателей не было.

— Как торговля? — поинтересовалась у продавцов.

— Это самая плохая ярмарка, на которых я бывал, — сказал один из них.

Покупателей мало. Казалось бы, центр города, но очень неудобное место: людям на машинах близко не подъехать, негде оставить машину, За полдня распродали только тонну капусты. Здесь неудобно делать большие закупки. Недавно торговали в Ведлозере, там за два часа пять тонн продали. Не продумали транспортную логистику.

Такую ложку дегтя добавили в бочку меда туксинцы.

Организатором праздника выступает Центр «Мой бизнес» при поддержке правительства РК, Министерства сельского и рыбного хозяйства РК, а также Министерства культуры РК.

Завтра на площади Кирова состоится праздник урожая «День Кегри». На главной сцене площади выступят карельские творческие коллективы. Остается надеяться, что сюда придет больше людей и торговля пойдет быстрей.

В субботу ярмарка работает с 12:00 до 19:00, в воскресенье – с 12:00 до 18:00.