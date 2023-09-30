Определены самые денежные отрасли в Карелии за июль

Карелиястат назвал сферы деятельности в республике с самыми большими зарплатами в июле 2023 года. Информация приведена на сайте ведомства.

Так, больше всего в Карелии зарабатывают люди, занимающиеся добычей полезных ископаемых. В июле они получили, в среднем, 100 473 рубля.

Также большие зарплаты у финансистов и страховщиков (91 205 рублей), работников сферы «государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение» (84 697 рублей) и в строительстве (78 437 рублей).

Меньше всего получили за июль работники образования - 23 756 рублей. Это объясняется тем, что многие сотрудники ранее получили отпускные и в июле отдыхали. // Фото «Петрозаводск говорит»