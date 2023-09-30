Бензин заметно подорожал в Карелии за неделю

Карелиястат рассказал об изменении цен на топливо в республике за неделю с 19 по 25 сентября. Информация приведена на сайте ведомства.

Так, за неделю больше всего вырос в цене бензин марки АИ-95. Он подорожал на 3,1%. Бензин марки АИ-92 подорожал на 2,7%, АИ-98 и выше - на 1,0%, дизельное топливо - на 0,2%.

Мониторинг цен на основные товары в республике ведется в трех городах - Петрозаводске, Сегеже и Костомукше. // Фото: unsplash.com / Erik Mclean