Сильные дожди обрушатся на Карелию уже сегодня

На север Карелии надвигается непогода. Соответствующее предупреждение опубликовала пресс-служба МЧС по РК.

Так, вечером 30 сентября и в течение суток 1 октября местами в республике ожидаются сильные дожди. Под действие неблагоприятного явления могут попасть Костомукша, Беломорский, Калевальский, Кемский и Лоухский районы.

Жителям и гостям Карелии рекомендуют ограничить поездки на личном транспорте, выход в акватории водоемов, нахождение детей на улице. Не стоит пользоваться пешеходными подвесными мостами. // Фото «Петрозаводск говорит»