Живую черепаху нашли на берегу озера в Карелии

На севере Карелии на берегу озера была найдена живая черепаха. Об этом сообщает паблик «Беседка в Костомукше товарной».

Животное, очевидно выброшенное бывшими хозяевами, было обнаружено на камне у озера Контокки в Костомукше. Нашедшие ее люди забрали черепаху домой. На вид она вполне здорова.

Для редкого гостя северных карельских водоемов ищут новых хозяев. // Фото: Лиза Быкова