30 сентября 2023, 11:06
Живую черепаху нашли на берегу озера в Карелии
В Костомукше ищут новый дом для брошенного питомца
На севере Карелии на берегу озера была найдена живая черепаха. Об этом сообщает паблик «Беседка в Костомукше товарной».
Животное, очевидно выброшенное бывшими хозяевами, было обнаружено на камне у озера Контокки в Костомукше. Нашедшие ее люди забрали черепаху домой. На вид она вполне здорова.
Для редкого гостя северных карельских водоемов ищут новых хозяев. // Фото: Лиза Быкова