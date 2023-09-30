Временные отключения электроэнергии пройдут по всей Карелии

На неделе со 2 по 8 октября в разных районах Карелии пройдут отключения электричества. Они связаны с проведением плановых ремонтных работ на объектах энергетики, которые будут проводить сотрудники «Прионежской сетевой компании».

Так, в разные дни недели без электроэнергии останутся жители Кондопожского, Кемского, Прионежского, Сортавальского, Олонецкого, Сегежского, Калевальского, Лоухского, Муезерского и Медвежьегорского районов, а также Костомукши. Подробный график можно посмотреть по ссылке.

Жителей Карелии просят учитывать эту информацию при планировании своих дел на неделю. // Фото: unsplash.com / Rodion Kutsaiev