Опубликован график перечисления социальных выплат в октябре

Карельское отделение Социального фонда России опубликовало график перечисления пенсий и других социальных выплат жителям республики в октябре.

Так, 3 октября в Карелии будут перечислены следующие выплаты: единое пособие, выплата в связи с рождением первого ребенка от 0 до 3 лет, пособие на детей от 8 до 16 лет, пособие женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности, пособие неработающим родителям по уходу за ребенком до полутора лет, другие пособия, переданные в СФР от органов социальной защиты.

5 октября будет произведена выплата пособия из материнского капитала на ребенка до 3 лет.

Остальные пособия и пенсии будут перечислены по представленному ниже графику. // Фото «Петрозаводск говорит»