29 сентября 2023, 20:51
Движение по мосту в Петрозаводске перекроют на несколько часов
В ночь на понедельник специалисты проверят мост в Соломенном на соответствие требованиям безопасности
В ночь на понедельник, 2 октября, понтонный мост в Соломенном закроют для транспорта. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Петрозаводска.
Движение транспорта будет запрещено с 00:30 до 5:00. В это время специалисты будут проверять соответствие объекта требованиям безопасности. Проезд автомобилей экстренных служб при необходимости организуют.
На время проведения работ пешеходы смогут пользоваться переправой. // Фото «Петрозаводск говорит»