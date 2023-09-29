Движение по мосту в Петрозаводске перекроют на несколько часов

В ночь на понедельник, 2 октября, понтонный мост в Соломенном закроют для транспорта. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Петрозаводска.

Движение транспорта будет запрещено с 00:30 до 5:00. В это время специалисты будут проверять соответствие объекта требованиям безопасности. Проезд автомобилей экстренных служб при необходимости организуют.

На время проведения работ пешеходы смогут пользоваться переправой. // Фото «Петрозаводск говорит»