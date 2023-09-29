Инспекторы ГИБДД выявили нарушения в ходе рейда по автобусам

Сотрудники ГИБДД Петрозаводска продолжают ежедневные рейды по проверке общественного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Накануне инспекторы пресекли два нарушения ПДД водителями автобусов. Так, один из водителей не пристегнул ремень безопасности, а второй нарушил правила пользования внешними световыми приборами.

В ходе рейдов инспекторы проверяют техническое состояние автобусов, наличие документации, соблюдение водителями режима труда и отдыха. // Фото ГИБДД Петрозаводска