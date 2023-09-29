Завершается благоустройство еще одного сквера в Петрозаводске

В Петрозаводске подходят к концу работы по благоустройству сквера Машиностроителей. Об этом сообщает пресс-служба мэрии карельской столицы.

На территории сквера установлено новое игровое оборудование. Все конструкции прошли сертификацию. Также на общественной территории появился тренировочный комплекс. Подрядчик положил в сквере плитку и привел в порядок дорожки. Сейчас идет установка скамеек. Их будет более 20.

В 2024 году в Петрозаводске благоустроят семь территорий: парки Беличий Остров, Побережный, Фонтаны, Патриот, Защитников города, а также скверы Попова и Высотный. // Фото «Петрозаводск говорит»