Белка-летяга все-таки летает на Кургане в Петрозаводске

Редкие птицы и животные, занесеные к Красные книги Карелии и России, обитают на спортивном комплексе Курган в Петрозаводске. Это официально подтверждено в научно-исследовательской работе кандидата биологических наук Кулебякиной Е.В. и кандидата биологических наук Задираки Е.С, рассказывает паблик «Экология Петрозаводск».

"На Кургане достоверно отмечены два вида птиц из Красной Книги России: клуша и орлан белохвост. Восемь видов птиц из Красной Книги Карелии: оляпка, белоспинный дятел, трехпалый дятел, седой дятел, серый сорокопут, воробьиный сыч, длиннохвостая неясыть, черный коршун. Три вида животных из Красной Книги Карелии: ласка, летяга, косуля".

Работа кандидата биологических наук Кулебякиной Е.В. и кандидата биологических наук Задираки Е.С. была выполнена по заказу ООО «Штрих». Как утверждают активисты-защитники Кургана - под коллективным нажимом: письменными обращениями и устными заявлениями на рабочих группах.

Общественница Дарья Каликина настояла на том, природоохранная прокуратура затребовала все отчеты у ООО «Штрих» и они были пересланы в минприроды Карелии для «оценки соблюдения соответствующими лицами требований природоохранного законодательства». В ответном письме из природоохранной прокуратуры говорится, что «оснований для принятия мер прокурорского реагирования не усматривается».



Активисты призывают всех, кто любит природу, еще раз прийти на публичные слушания, встать на защиту Кургана и его краснокнижных обитателей. // Фото: freepik.com.