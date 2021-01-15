В Карелии за 13 лет газифицировали полпроцента домашних хозяйств

В Карелии за 13 лет удалось газифицировать менее половины процента объектов. Такие выводы следуют из доклада, который представитель компании «Межрегионгаз» озвучил на заседании комитета в Законодательном собрании Карелии.

– Карелия в реализации программы газификации участвует с 2007 года. В целом уровень газификации природным газом вырос на почти 6 процентов и составил 7,9 процента, – сообщил специалист. Таким образом, если брать общий объем домовладений и иных объектов, за минувшие 13 лет удалось провести газ лишь к половине процента из них.

При этом, как следует из доклада, «Газпром» уже вложил в программу 12 миллиардов рублей. Построено 13 объектов газификации общей протяженностью 377 километров. Частично газифицированы Олонецкий, Прионежский и Кондопожский районы, а также Петрозаводск. Продолжается газификация северного Приладожья и Пудожского района.

Представитель «Межрегионгаз» отметил, что правительство Карелии не полностью выполняет свою часть работы – строительство распределительных сетей и подвод сетей к домовладениям.

– Убыток ПАО «Газпром» в связи с отсутствием заявленного отбора газа составил 150 миллионов рублей.

Председатель Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, агропромышленной политике и энергетике Леонид Лиминчук отметил, что темпы газификации не выдерживают «даже легкой критики». Ему возразили, что в некоторых регионах показатель считают только исходя из тех объектов, которые готовы газифицировать в принципе, пи при таком подходе карельские достижения выглядят более весомыми. Тем не менее депутат отметил, что жители республики в результате газификации не получают «дешевого» тепла и припомнил скандал в Олонце, где после появления природного газа «взлетели» тарифы. Некоторые направления газификации попросту не проработаны.

– Костомукша отказывается получить газ. Кто туда планировал вести ветку? Мы уже лет семь говорим о том, что Костомукша получит эту ветку, а они не готовы до сих пор. Может, тогда и не надо ее планировать?

– Может, и не надо планировать, – внезапно согласился представитель компании.

Леонид Лиминчук отметил, что по указанию президента России уровень газификации в регионах должен составлять более 80 процентов, а программа газификации должна быть единой. (Фото: psaonline.ru)