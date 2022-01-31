В Карелии выберут книгу года

Заявки на конкурс «Книга года Республики Карелия» издательства смогут подать с 1 февраля по 5 марта, сообщает пресс-служба Национальной библиотеки региона.

Участвовать в конкурсе смогут издания, поступившие в Книжную палату РК в Конкурс проводится по шести номинациям. Участвовать могут книги на карельском, вепсском или финском языках, на поморском или заонежском говорах, художественная продукция, научная, учебники, проза, фольклорные тексты, драматургия и другие.

Заявки нужно отправлять по почтовому адресу или по электронной почте: Петрозаводск, улица Пушкинская, 5 (Национальная библиотека Республики Карелия), kniga_goda@library.karelia.ru.

За победу присваивается звание и вручается памятный знак. Положение о конкурсе и заявку можно посмотреть здесь. (фото pixabay.com, Pexels)