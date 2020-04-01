В Карелии введен самый жесткий режим торговли алкоголем в стране

В связи с карантином по коронавирусу продажу алкоголя ограничили лишь четыре региона России. Помимо Карелии, это Башкирия, Хакасия и Якутия, сообщает РИА Новости.

В Башкирии ограничили время продажи алкоголя временным промежутком с 10 до 18 часов, в Хакасии - с 10 до 15 часов. В Карелии самые строгие меры - по распоряжению Артура Парфенчикова с 1 апреля алкоголь можно продавать только с 10 до 14 часов. Что касается Якутии, то в этой республике введен полный запрет на продажу спиртного в некоторых населенных пунктах.

Отметим, что цены на алкоголь в магазинах карельской столицы начали расти. Об этом корреспонденту портала «Петрозаводск говорит» сообщили продавцы одной из торговых точек, заменявшие ценники в алкогольном отделе.

Напомним, с сегодняшнего дня в республике действует режим всеобщей изоляции. Жителям запрещено покидать свои дома без веской причины. Разрешается ходить в ближайший магазин и аптеку, выгуливать собаку на расстоянии не более 100 метров от дома, ездить на работу или к нуждающимся в помощи родственникам.