01 апреля 2020, 13:56
Общество

Ночное небо Карелии вновь озарилось яркими вспышками

Камеры наблюдения в Сегеже зафиксировали свечение над городом

В Сегеже вечером 31 марта произошли яркие вспышки в небе. Все случилось в 21:02.

Вспышки попали в объектив сразу нескольких камер наблюдения компании CityLink. На кадрах видно, что свечение в небе длилось несколько секунд. Его природа пока остается неизвестной.

Напомним, ранним утром 20 февраля над Карелией пролетел метеорит. Тогда жители Сегежи и Костомукши также видели в небе яркое свечение. Позже появилось видео пролета болида, снятое камерой наблюдения.

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Метки: 
Сегежа
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метеорит
вспышка
небо
новости Карелии