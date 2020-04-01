Ночное небо Карелии вновь озарилось яркими вспышками

В Сегеже вечером 31 марта произошли яркие вспышки в небе. Все случилось в 21:02.

Вспышки попали в объектив сразу нескольких камер наблюдения компании CityLink. На кадрах видно, что свечение в небе длилось несколько секунд. Его природа пока остается неизвестной.

Напомним, ранним утром 20 февраля над Карелией пролетел метеорит. Тогда жители Сегежи и Костомукши также видели в небе яркое свечение. Позже появилось видео пролета болида, снятое камерой наблюдения.