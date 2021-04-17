В Карелии собирают волонтеров на поиски пропавшего пожилого мужчины

В Медвежьегорском районе пропал мужчина, 1938 года рождения. 9 апреля Иван Яковлевич Миронов вышел из СТ «Лесовик» (деревня Сигово) Медвежьегорского района, сообщает паблик «ПСО «Доброспас». С того момента от мужчины не было вестей.

Был одет: темная куртка, высокие черные сапоги из ПВХ, серые брюки и вязаная спортивная шапка.

Выглядит: рост примерно 170-172, нормального телосложения, плохо слышит. Всех, кто видел мужчину после 8 апреля, просят связываться с полицией по номеру: +7 (921) 221-60-87.

Также для поисков пропавшего пожилого Ивана Миронова собирают волонтеров и добровольцев. Неравнодушные люди выйдут на поиски 18 апреля. Сбор в 12:00 на отворотке в СТ «Лесовик» на 37 километре от Медвежьегорска в сторону Шуньги/Великой Губы. Одежду лучше выбрать для похода по лесу по сезону. Старший на месте - Виктор Степанов +7 (921) 221-60-87.