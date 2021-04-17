Прохожие спасли собак, провалившихся под лед Онежского озера

Две собаки попали в беду. Каким-то образом они оказались на льду, а затем и в ледяной воде Онежского озера. На помощь четырехлапым подоспели прохожие.

До приезда спасателей они помогли животным вернуться на сушу. Правда для этого, принять холодную ванну пришлось самим спасателям. Очевидцы сняли на видео спасательную операцию. Запись опубликована в «Инстаграме».

«Мужчины спасают провалившихся под лед собак. МЧС приехало через 15 минут. Все живы», - прокомментировала видео автор.