В Карелии сегодня снежно и до минус 9 градусов

В Петрозаводске 31 декабря облачно, днем умеренный снег, сообщили в региональном Гидрометцентре. Ветер днем юго-западный умеренный. Температура воздуха днем -3, -5.

В Карелии облачно, снег, местами сильный. На дорогах гололедица. Ветер южный, юго-восточный, днем юго-западный, на севере северо-западный умеренный. Температура воздуха днем -4, -9, на юго-западе 0, -5.

По прогнозу Гидрометцентра России, в Калевале днем -6;

В Кондопоге днем -4;

В Медвежьегорске днем -5;

В Олонце днем 0;

В Пудоже днем -5;

В Сегеже днем -7;

В Сортавале днем -1;

В Суоярви днем -3.

Ранее МЧС по Карелии предупредило жителей и гостей республики о надвигающемся снегопаде. (фото pixabay.com, Mariakray)