31 декабря 2021, 09:00
В Карелии сегодня снежно и до минус 9 градусов
На дорогах республики скользко
В Петрозаводске 31 декабря облачно, днем умеренный снег, сообщили в региональном Гидрометцентре. Ветер днем юго-западный умеренный. Температура воздуха днем -3, -5.
В Карелии облачно, снег, местами сильный. На дорогах гололедица. Ветер южный, юго-восточный, днем юго-западный, на севере северо-западный умеренный. Температура воздуха днем -4, -9, на юго-западе 0, -5.
По прогнозу Гидрометцентра России, в Калевале днем -6;
В Кондопоге днем -4;
В Медвежьегорске днем -5;
В Олонце днем 0;
В Пудоже днем -5;
В Сегеже днем -7;
В Сортавале днем -1;
В Суоярви днем -3.
Ранее МЧС по Карелии предупредило жителей и гостей республики о надвигающемся снегопаде. (фото pixabay.com, Mariakray)