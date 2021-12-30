Сильный снегопад вновь надвигается на Карелию

О неблагоприятном метеорологическом явлении 31 декабря предупредили жителей Карелии синоптики. В МЧС сообщили, что сильный снегопад ожидается в течение суток.

Под действие неблагоприятного явления в пятницу предположительно попадут 18 муниципальных образований.

Это Петрозаводск и Костомукша, а также Беломорский, Калевальский, Кемский, Кондопожский, Лахденпохский, Лоухский, Медвежьегорский, Муезерский, Олонецкий, Питкярантский, Прионежский, Пряжинский, Сегежский, Сортавальский, Пудожский, Суоярвский районы. // Фото: cocoparisienne/Pixabay.com