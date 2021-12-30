30 декабря 2021, 07:00
Облачно, снег и гололедица - прогноз погоды в Карелии на 30 декабря
Сегодня днем ожидается до минус 4, -9, но местами будет холоднее
По информации регионального Гидрометцентра, сегодня в Петрозаводске облачно с прояснениями, небольшой снег. Ветер юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха -8, -10 в течение суток.
В Карелии облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха днем -4, -9, местами до -14.
По прогнозу Гидрометцентра России, в Калевале днем -5;
В Кондопоге днем -7;
В Медвежьегорске днем -7;
В Олонце днем -7;
В Пудоже днем -9;
В Сегеже днем -7;
В Сортавале днем -6;
В Суоярви днем -7. (фото pixabay.com, Lepale)