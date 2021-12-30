Облачно, снег и гололедица - прогноз погоды в Карелии на 30 декабря

По информации регионального Гидрометцентра, сегодня в Петрозаводске облачно с прояснениями, небольшой снег. Ветер юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха -8, -10 в течение суток.

В Карелии облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха днем -4, -9, местами до -14.

По прогнозу Гидрометцентра России, в Калевале днем -5;

В Кондопоге днем -7;

В Медвежьегорске днем -7;

В Олонце днем -7;

В Пудоже днем -9;

В Сегеже днем -7;

В Сортавале днем -6;

В Суоярви днем -7. (фото pixabay.com, Lepale)