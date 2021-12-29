В четверг в Карелии до минус 14 и пойдет снег

Морозы отступили в Карелии накануне Нового года. По информации регионального Гидрометцентра, в Петрозаводске в четверг будет облачно с прояснениями, пойдет небольшой снег. Ветер юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха -8, -10 в течение суток. Атмосферное давление будет падать.

В Карелии облачно с прояснениями, пойдет небольшой, местами умеренный снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха ночью -6, -11, местами до -18, днем -4, -9, местами до -14.

По прогнозу Гидрометцентра России, в Калевале ночью -9, днем -5;

В Кондопоге ночью -11, днем -7;

В Медвежьегорске ночью -10, днем -7;

В Олонце ночью -11, днем -7;

В Пудоже ночью -13, днем -9;

В Сегеже ночью -10, днем -7;

В Сортавале ночью -9, днем -6;

В Суоярви ночью -11, днем -7. (фото pixabay.com, kristamonique)