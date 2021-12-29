На дорогах Карелии скользко, а в районах республики пойдет снег

Сегодня в Петрозаводске облачно с прояснениями, без существенных осадков, рассказали в региональном Гидрометцентре. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха днем -6,-8.

В Карелии облачно с прояснениями, днем в большинстве районов небольшой, местами умеренный снег. На дорогах гололедица. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха днем -5, -10, местами до -13.

По прогнозу Гидрометцентра России, в Калевале днем -7;

В Кондопоге днем -6;

В Медвежьегорске днем -6;

В Олонце днем -6;

В Пудоже днем -7;

В Сегеже днем -5;

В Сортавале днем -6;

В Суоярви днем -5. (фото «Петрозаводск говорит»)