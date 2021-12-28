Вильфанд спрогнозировал «голубоватый» январь в России

В январе температура воздуха почти по всей России будет в пределах нормы. По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, только на юго-востоке Европейской территории отметка термометра будет выше многолетних значений.

«Голубоватый цвет (карты. прим. ред.) говорит о том, что прогнозируется норма, но на отрицательном фоне», - цитирует метеоролога РИА Новости. Предполагается, что зима будет неровной, с перепадами температуры.

Ранее руководитель Госкомитета по безопасности населения Олег Поляков заявил, что температура воздуха в Карелии во время новогодних праздников будет средней для января, ожидается 14-15 градусов мороза. (фото pixabay.com, Waldrebell)