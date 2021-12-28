До -10 градусов и умеренный снег ожидается в среду в Карелии
В среду в Петрозаводске облачно с прояснениями, без существенных осадков, рассказали в региональном Гидрометцентре. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -10, -12, днем -6,-8. Атмосферное давление будет падать.
29 декабря в Карелии облачно с прояснениями, ночью местами, днем в большинстве районов небольшой, местами умеренный снег. На дорогах гололедица. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -8, -13, местами до -18. Днем -5, -10, местами до -13.
По прогнозу Гидрометцентра России, в Калевале ночью -10, днем -7;
В Кондопоге ночью -9, днем -6;
В Медвежьегорске ночью -8, днем -6;
В Олонце ночью -10, днем -6;
В Пудоже ночью -11, днем -7;
В Сегеже ночью -8, днем -5;
В Сортавале ночью -9, днем -6;
В Суоярви ночью -9, днем -5. (фото «Петрозаводск говорит»)