До -10 градусов и умеренный снег ожидается в среду в Карелии

В среду в Петрозаводске облачно с прояснениями, без существенных осадков, рассказали в региональном Гидрометцентре. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -10, -12, днем -6,-8. Атмосферное давление будет падать.

29 декабря в Карелии облачно с прояснениями, ночью местами, днем в большинстве районов небольшой, местами умеренный снег. На дорогах гололедица. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -8, -13, местами до -18. Днем -5, -10, местами до -13.

По прогнозу Гидрометцентра России, в Калевале ночью -10, днем -7;

В Кондопоге ночью -9, днем -6;

В Медвежьегорске ночью -8, днем -6;

В Олонце ночью -10, днем -6;

В Пудоже ночью -11, днем -7;

В Сегеже ночью -8, днем -5;

В Сортавале ночью -9, днем -6;

В Суоярви ночью -9, днем -5. (фото «Петрозаводск говорит»)