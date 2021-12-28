В последний вторник года в Карелии будет скользко и местами снежно

28 декабря в Петрозаводске облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха -8,-10 градусов, рассказали в региональном Гидрометцентре.

В Карелии облачно с прояснениями, местами небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха -8,-13, местами до -18.

По сообщению Гидрометцентра России, в Калевале днем -9;

В Кондопоге днем -10;

В Медвежьегорске днем -11;

В Олонце днем -8;

В Пудоже днем -10;

В Сегеже днем -10;

В Сортавале днем -6;

В Суоярви днем -8. (фото pixabay.com, cocoparisienne)