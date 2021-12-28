28 декабря 2021, 07:00
В последний вторник года в Карелии будет скользко и местами снежно
В Гидрометцентре рассказали о погоде 28 декабря в Петрозаводске и Карелии
28 декабря в Петрозаводске облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха -8,-10 градусов, рассказали в региональном Гидрометцентре.
В Карелии облачно с прояснениями, местами небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха -8,-13, местами до -18.
По сообщению Гидрометцентра России, в Калевале днем -9;
В Кондопоге днем -10;
В Медвежьегорске днем -11;
В Олонце днем -8;
В Пудоже днем -10;
В Сегеже днем -10;
В Сортавале днем -6;
В Суоярви днем -8. (фото pixabay.com, cocoparisienne)