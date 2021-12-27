Во вторник в Карелии местами похолодает до минус 25 градусов

Во вторник в Петрозаводске облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -17, -19, днем -8,-10 градусов, рассказали в региональном Гидрометцентре. Атмосферное давление будет мало меняться.

В Карелии облачно с прояснениями, местами небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -15, -20, местами до -25 градусов, днем -8,-13, местами до -18.

По сообщению Гидрометцентра России, в Калевале ночью -12, днем -9;

В Кондопоге ночью -11, днем -10;

В Медвежьегорске ночью -12, днем -11;

В Олонце ночью -10, днем -8;

В Пудоже ночью -12, днем -10;

В Сегеже ночью -11, днем -10;

В Сортавале ночью -9, днем -6;

В Суоярви ночью -10, днем -8. (фото pixabay.com, NickyPe)