22 декабря 2021, 12:09
В новогодние праздники в Карелии ожидается морозная погода
По прогнозу, в республике будет 14-15 градусов
Температура воздуха в Карелии во время новогодних праздников будет средней для января. Об этом на заседании правительства республики рассказал руководитель Госкомитета по безопасности населения Олег Поляков.
По его словам, в январе ожидается 14-15 градусов мороза. Это температура, средняя для середины зимы в республике.
Также он рассказал о готовности оперативных служб к праздникам. (фото pixabay.com, vbychkov)