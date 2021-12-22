В новогодние праздники в Карелии ожидается морозная погода

Температура воздуха в Карелии во время новогодних праздников будет средней для января. Об этом на заседании правительства республики рассказал руководитель Госкомитета по безопасности населения Олег Поляков.



По его словам, в январе ожидается 14-15 градусов мороза. Это температура, средняя для середины зимы в республике.



Также он рассказал о готовности оперативных служб к праздникам. (фото pixabay.com, vbychkov)