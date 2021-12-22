На время праздников в Карелии введут особый противопожарный режим

На новогодние и рождественские праздники в Карелии устанавливают особый противопожарный режим. Об этом на заседании правительства сообщил председатель Госкомитета по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения Олег Поляков.

Для предупреждения возникновения подтопления берегов рек из-за образования шуги, в республике запасли 800 кг взрывчатки и 1000 средств взрывания в количестве 1000 штук. Специалисты осмотрят площадки, которые специально предназначены для запуска пиротехнических изделий. Сотрудники МЧС выйдут на дежурство в церкви и храмы в ночь на 7 января.

В боевой готовности будут находиться 1741 человек личного состава и 502 единицы техники, в том числе для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ - 611 человек в составе ежесуточного дежурного караула и 233 единиц техники. По словам Полякова, для ликвидации аварий в ЖКХ спланировано круглосуточное дежурство усиленных аварийно-восстановительных бригад, создан аварийный запас материалов и оборудования.

В новогоднюю ночь общественный порядок будут охранять 470 сотрудников полиции и 30 росгвардейцев. В случае осложнения оперативной обстановки в резерве находятся еще 100 сотрудников. (фото pixabay.com, Adgery)