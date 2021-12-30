Синоптики рассказали о погоде в Карелии в последний день года

В региональном Гидрометцентре рассказали о погоде в последний день уходящего года.

В Петрозаводске 31 декабря облачно, ночью небольшой, днем умеренный снег. Ветер ночью южный, юго-восточный, днем юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -9, -11, днем -3, -5. Атмосферное давление будет падать.

В Карелии облачно, снег, местами сильный. На дорогах гололедица. Ветер южный, юго-восточный, днем юго-западный, на севере северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью -6, -11, местами до-15, днем -4, -9, на юго-западе 0, -5.

По прогнозу Гидрометцентра России, в Калевале ночью -10, днем -6;

В Кондопоге ночью -8, днем -4;

В Медвежьегорске ночью -9, днем -5;

В Олонце ночью -7, днем 0;

В Пудоже ночью -9, днем -5;

В Сегеже ночью -9, днем -7;

В Сортавале ночью -11, днем -1;

В Суоярви ночью -9, днем -3.

Ранее МЧС по Карелии предупредило жителей и гостей республики о надвигающемся снегопаде. (фото «Петрозаводск говорит»)