Синоптики рассказали о погоде в Карелии в последний день года
В региональном Гидрометцентре рассказали о погоде в последний день уходящего года.
В Петрозаводске 31 декабря облачно, ночью небольшой, днем умеренный снег. Ветер ночью южный, юго-восточный, днем юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -9, -11, днем -3, -5. Атмосферное давление будет падать.
В Карелии облачно, снег, местами сильный. На дорогах гололедица. Ветер южный, юго-восточный, днем юго-западный, на севере северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью -6, -11, местами до-15, днем -4, -9, на юго-западе 0, -5.
По прогнозу Гидрометцентра России, в Калевале ночью -10, днем -6;
В Кондопоге ночью -8, днем -4;
В Медвежьегорске ночью -9, днем -5;
В Олонце ночью -7, днем 0;
В Пудоже ночью -9, днем -5;
В Сегеже ночью -9, днем -7;
В Сортавале ночью -11, днем -1;
В Суоярви ночью -9, днем -3.
Ранее МЧС по Карелии предупредило жителей и гостей республики о надвигающемся снегопаде. (фото «Петрозаводск говорит»)