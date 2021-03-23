В Карелии результативно прошла операция «Розыск»

В течение двух дней на территории региона проводился первый этап межгосударственного оперативно-профилактического мероприятия под условным наименованием «Розыск», сообщает МВД Карелии.

В ходе мероприятия в республике полицейские задержали 20 граждан, скрывшихся от органов дознания, следствия и суда, из которых пятеро уклонялись от исполнения наказания.

Еще шестеро были задержаны на территории России: в Московской, Ленинградской и Ростовской областях. Во взаимодействии с правоохранительными органами стран СНГ установлено местонахождеие четверых преступников.

А в Петрозаводске задержана жительница Вологодской области за совершение кражи в Череповце. В настоящее время она заключена под стражу.

В рамках мероприятия установлено местонахождение 24 без вести пропавших граждан и 17 несовершеннолетних, самовольно ушедших из семьи или специализированного учреждения.

Например, сотрудникам уголовного розыска Петрозаводска удалось найти гражданку 1979 года рождения, которая была объявлена в розыск полицией Саратовской области. Оставив семью, женщина, уроженка карельской столицы, исчезла в декабре прошлого года.

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