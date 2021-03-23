Петрозаводчанам предстоит выбрать территории для благоустройства

Близится летний сезон, и как только погода позволит начать ремонт и облагораживание общественных территорий, подрядчики приступят к работам. Но уже сейчас очень важно заблаговременно начать подготовку к реализации проекта «Комфортная городская среда» в 2022 году. Первым этапом Администрации города необходимо узнать пожелания петрозаводчан, чтобы именно горожане определили территории для благоустройства.

На выбор будут представлены 14 территорий в разных районах города для благоустройства спортивных и детских игровых площадок.

С 26 апреля по 30 мая Петрозаводск присоединится к общероссийскому голосованию: на федеральной электронной площадке 10.gorodsreda.ru будет возможность проголосовать за выбранную территорию. В голосовании могут принять участие жители Петрозаводска в возрасте от 14 лет, зарегистрированные на портале «Госуслуги».

«Я призываю жителей города проявить активность, не быть равнодушными и самим определить те территории, которые будут благоустроены в 2022 году»,

- обратилась глава Петрозаводского городского округа Ирина Мирошник к петрозаводчанам. (Видео)