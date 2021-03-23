Жителя Карелии отправили в колонию за уклонение от обязательных работ

Житель Сортавалы был осужден за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения с назначением ему наказания в виде 320 часов обязательных работ, сообщает прокуратура Карелии.

В течение шести месяцев осужденный не отбыл ни одного дня обязательных работ. Уголовно-исполнительная инспекция, до обращения в суд с представлением, вынесла 12 письменных предупреждений о замене наказания, однако осужденный не предпринимал попыток приступить к его исполнению.

На суде мужчина возражал против замены наказания и пояснил, что не отбывал обязательные работы, так как работал у частных лиц, ко всему прочему, его супруга болеет и нуждается в постоянном уходе.

Сортавальский городской суд критически оценил доводы осужденного, признал его злостно уклоняющимся от отбывания обязательных работ, а также указал, что болезнь супруги и необходимость постоянного ухода за ней не препятствовали мужчине на продолжительное время покидать место жительства с целью заработка. Наказание в виде 320 часов обязательных работ суд заменил лишением свободы на 40 дней с отбыванием в колонии-поселении.

Постановление суда в законную силу не вступило.

Фото с сайта m.berdsk-online.ru