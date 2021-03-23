23 марта 2021, 15:20
Общество

Автовокзал объявил о возобновлении двух рейсов на Санкт-Петербург

Автобусы пойдут в сторону Северной столицы утром и вечером

С 24 марта возобновляется выполнение рейса по маршруту № 965 «Петрозаводск - Санкт-Петербург, через Олонец», отправлением из Петрозаводска в 09:00 (отправление с автовокзала Санкт-Петербург в 17:20), сообщает паблик «Автовокзал Петрозаводск».

При следовании из Петрозаводска, автобус прибывает на автостанцию в Олонце в 10:55, в Лодейном Поле в 11:44, на автовокзал в Сясьстрой в 13:00.

При следовании из Санкт-Петербурга, автобус прибывает в Сясьстрой в 19:15, в Лодейное Поле в 20:35, на автостанцию в городе Олонец в 21:20.

С 25 марта возобновляется выполнение рейсов маршрута № 1098 «Петрозаводск - Санкт-Петербург», отправлением от железнодорожного вокзала Петрозаводска в 21:55 по понедельникам, пятницам, субботам и воскресеньям.

Напоминаем, что с 17 марта 2021 года, отправление пригородных и междугородных автобусных рейсов производится от железнодорожного вокзала Петрозаводска (площадь Гагарина, 3)

Задать интересующие вопросы, оставить заявление, жалобу или обращение можно на официальном сайте автовокзала.

Схема из группы Автовокзал Петрозаводск

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