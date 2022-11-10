В Карелии предотвращена трагедия на железной дороге

Профессионализм и оперативность транспортных полицейских помогли предотвратить наезд грузового состава на молодую девушку, сообщили в пресс-службе Управления петрозаводского линейного отдела. В преддверии празднования Дня сотрудника МВД в ведомстве вручили благодарственные письма двум полицейским, отвратившим трагедию.

Происшествие случилось в Сегеже в середине октября. Ночью в ходе патрулирования территории стражи порядка заметили, что недалеко от здания вокзала молодая девушка пересекла железнодорожные пути в неположенном месте, потеряла равновесие и упала на рельсы. В это время должен был пройти грузовой состав. Реакция полицейских помогла спасти ей жизнь.

Как рассказали старшие сержанты Александр Евстратов и Михаил Липкин, они бросились на помощь пострадавшей и вытащили ее на платформу. Профессионализм и оперативность транспортных полицейских помогли предотвратить трагедию. В дальнейшем стражи порядка доставили девушку в больницу, где врачи оказали ей помощь. Фото: pxhere.