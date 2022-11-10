Момент аварии со смертельным исходом в Петрозаводске попал на видео

75-летняя женщина умерла в больнице после ДТП в Петрозаводске. Вечером 9 ноября на улице Луначарского ее сбил поворачивавший налево внедорожник «Тойота RAV4».

Момент аварии запечатлела камера наблюдения «Сампо». По тротуару в тот момент шли люди. На записи трудно разобрать, сколько их было – двое или трое.

В это время внедорожник сворачивает в проезд между домами и сбивает женщину. Она падает под колеса. Ее госпитализировали, но впоследствии женщина скончалась. // видео паблик «Подслушано у водителей Птз и Карелии»